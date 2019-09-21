Euro
6.32
Dolar
5.74
BIST 100
100,236.70
Altın
1,516.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'i ziyaret ediyor.
logo
Türkiye

Terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği ileri sürülen ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Mustafa Güngör   | 21.09.2019
Terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu tutuklandı

İzmir

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu 2 gün önce Buca ilçesindeki lüks bir rezidansta yakalanan ve terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu olduğu kaydedilen Muhammed Ramadan, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği ileri sürülen Muhammed Ramadan, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 19 Eylül Perşembe günü Buca ilçesinde lüks bir rezidansta yakalanmış, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Zanlının, düzensiz göçmenlerin arasına karışarak, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalıştığı belirlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü

Benzer haberler

Terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu tutuklandı

DEAŞ'ın infaz timi mensubu düzensiz göçmenlerin arasına gizlenmiş

İzmir ve Kayseri'de DEAŞ operasyonu

Barzani'den 'DEAŞ Irak'ta yeniden örgütleniyor' uyarısı

Barzani'den 'DEAŞ Irak'ta yeniden örgütleniyor' uyarısı

ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton bombayla vurdu

ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton bombayla vurdu

'Terör örgütü DEAŞ Afganistan'da güç toplamayı sürdürdü'

'Terör örgütü DEAŞ Afganistan'da güç toplamayı sürdürdü'