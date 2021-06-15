Euro
10.40
Dolar
8.58
BIST 100
1,447.67
Altın
1,864.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Tekirdağ'da rüzgar müsilajı kıyıdan uzaklaştırdı

Mesut Karaduman   | 15.06.2021
Tekirdağ'da rüzgar müsilajı kıyıdan uzaklaştırdı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajla mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında Tekirdağ'da da başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor.


Çalışmalar kapsamında Tekirdağ'da bugüne kadar 112 metreküp müsilaj toplandığı öğrenildi.

Müsilajın rüzgarın da etkisiyle açıklara taşındığı, ayrıca deniz dibinde de bulunduğu belirtildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadele kapsamında 35 milyon doz aşı yapıldı
İşçi ve memurların Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlandı
Bodrum'da Kovid-19 aşısı olmak isteyen vatandaşlar hastanede yoğunluğa neden oldu
Fransa'da son 24 saatte 689 Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık

Benzer haberler

Tekirdağ'da rüzgar müsilajı kıyıdan uzaklaştırdı

Tekirdağ'da rüzgar müsilajı kıyıdan uzaklaştırdı

Prof. Dr. Tecer, müsilajla mücadele için önerdiği 'reaktif oksijen' uygulamasının detaylarını anlattı

Çanakkale'de müsilajın rüzgarın etkisiyle kıyıda yoğunlaşması güvenlik kamerasınca görüntülendi

AK Parti'li Kurtulmuş: 2023'teki seçimlerde AK Parti yine açık ara birinci olacak

AK Parti'li Kurtulmuş: 2023'teki seçimlerde AK Parti yine açık ara birinci olacak
Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplanıyor

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplanıyor
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nden 6 günde 2 bin 166 metreküp müsilaj temizlendi

Bakan Kurum: Marmara Denizi'nden 6 günde 2 bin 166 metreküp müsilaj temizlendi