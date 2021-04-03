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TCG YAVUZ fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurlarıyla geçiş eğitimleri icra etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG YAVUZ fırkateyninin NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurları TCG KEMALREİS, ESPS MENDEZ NUNEZ ve ROS REGINA MARIA ile geçiş eğitimleri icra ettiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 03.04.2021
TCG YAVUZ fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurlarıyla geçiş eğitimleri icra etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG YAVUZ fırkateynimiz, 01 Nisan 2021'de NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurları TCG KEMALREİS, ESPS MENDEZ NUNEZ ve ROS REGINA MARIA ile geçiş eğitimleri icra etti." ifadelerine yer verildi.

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