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TCG Göksu Fırkateynine yunuslar ve kuşlar eşlik etti

Milli Savunma Bakanlığı, Batı Karadeniz'de icra edilen Kılıç Ali Paşa Orta Seviye Taktik Tatbikatı'nda görevli TCG Göksu Fırkateyni civarında yüzen yunuslar ve güverteye konan kuşların fotoğraflarını paylaştı.

Kemal Karadağ   | 23.04.2021
TCG Göksu Fırkateynine yunuslar ve kuşlar eşlik etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kuşlar ve yunusların fotoğraflarıyla birlikte "Batı Karadeniz'de icra edilen Kılıç Ali Paşa Orta Seviye Taktik Tatbikatı sırasında TCG Göksu Fırkateynimize eşlik eden sevimli dostlarımız. Böyle güzel bir günde bu güzellikleri de paylaşmak istedik." mesajına yer verildi.

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