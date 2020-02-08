Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 YPG/PKK'lı terörist teslim oldu
Suriye'nin kuzeyinden kaçan YPG/PKK'lı 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Ankara
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG’li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu. #MSB #TSK pic.twitter.com/qxIpcFBsez— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2020
Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 YPG/PKK'lı terörist daha Mardin Nusaybin ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.