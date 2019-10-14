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Srebrenitsa annelerinden Diyarbakır annelerine destek

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine, Srebrenitsa anneleri destek verdi.

Yusuf Soykan Bal   | 14.10.2019
Srebrenitsa annelerinden Diyarbakır annelerine destek Fotoğraf: Evren Atalay /AA

İzmir

Srebrenitsa annelerinden, Foça Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Mithedo Oruli, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelere hitaben, "Dün biz ağlıyorduk bugün siz ağlıyorsunuz. Siz bizim yanımızdaydınız şimdi biz sizin yanınızdayız. Buraya yardım etmeye ve destek vermeye geldik." dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine, Srebrenitsalı annelerden destek geldi.

Bosna-Hersek’in Srebrenitsa şehrinde 11 Temmuz 1995'teki soykırımda çocukları şehit edilen annelerin kurduğu Srebrenitsa Anneleri Derneğinin de bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarından kadınlar, İzmir Saat Kulesi önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Foça Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Oruli, Diyarbakır'daki annelere ve Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek için geldiklerini belirtti.

Oruli, "Dün biz ağlıyorduk bugün siz ağlıyorsunuz. Siz bizim yanımızdaydınız şimdi biz sizin yanınızdayız. Buraya yardım etmeye ve destek vermeye geldik. Diyarbakır'daki anneleri ziyarete gideceğimiz için çok mutluyuz. Teröre hayır demek istiyoruz. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerinin her zaman yanlarında olacaklarını söyleyen Oruli, Bosna'dan onlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

"Onlar da evlatlarını kaybettiler"

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rifat Sait, annelere, duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti. Sait, Bosna'da çocuklarını yitiren annelerle aynı duyguları paylaştıklarını belirterek, "Çünkü onlar da evlatlarını kaybettiler." dedi.

İzmirli Boşnaklar Derneği Başkanı Hamza Yavuz da 17 sivil toplum kuruluşundan yaklaşık yüz Bosnalı annenin Diyarbakır annelerine ve Barış Pınarı harekatına destek vermek için Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Nasıl dün Türkiye Bosna Hersek'in yanındaysa bugün de Bosnalı hanımefendiler Türkiye'nin yanında olmak için buradalar. Dün biz ağlıyorduk ama bugün Diyarbakır'daki anneler ağlıyor. O annelerin yalnız bırakılmaması lazım. O annelerin insanlık haklarını annelik haklarını korumaları gerektiği ifade ediyorlar." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Srebrenitsa anneleri, Diyarbakır'a doğru yola çıktı. Grubun, çeşitli illerde basın açıklamaları yapacağı belirtildi.

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