Euro
6.70
Dolar
6.16
BIST 100
113,608.80
Altın
1,651.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Sokak köpeklerinin saldırısından park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtuldu

Sivas'da sokak köpeklerinin saldırdığı kişi, park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtulmayı başardı.

Nusret Sarıbek   | 26.02.2020
Sokak köpeklerinin saldırısından park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtuldu

Sivas

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırdığı kişi, park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtulmayı başardı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Fatih Sokak'tan geçerken sokak köpeklerini gören İ.U, yolun karşısına geçerek yönünü değiştirmek istedi. Bu sırada 2 köpeğin saldırısı üzerine park halindeki otomobilin etrafında bir tur atan İ.U, korkuyla aracın üzerine çıktı.

Daha sonra köpekler, bölgeden uzaklaştı.

İ.U, aracın üzerinden indiği sırada sert şekilde düştü. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayı gören esnaf Erol Kum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerin bir anda saldırdığını belirterek, "Vatandaş kendini arabanın üzerine atmasaydı parçalarlardı. Araçtan inerken sırtının üzerine düştü. Bir gün önce de aynı köpekler çocuklara saldırdı. O bölge, yoğun öğrenci geçişi olduğu için tehlike arz etmekte. Yetkililerden önlem almalarını istiyoruz. Köpekler vatandaşa sürekli saldırıyor, bunları devamlı yaşıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor

Benzer haberler

Sokak köpeklerinin saldırısından park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtuldu

Sokak köpeklerinin saldırısından park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtuldu

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma: Türkiye İdlib'de insanlık adına bulunuyor

Irkçı saldırıda oğlunu kaybeden Gürbüz: Olayın tam olarak aydınlatılmasını istiyoruz

Irkçı saldırıda oğlunu kaybeden Gürbüz: Olayın tam olarak aydınlatılmasını istiyoruz
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı
Esed rejimi Halep'te sivil yerleşimleri bombalayıp Türkiye'yi suçlamaya hazırlanıyor

Esed rejimi Halep'te sivil yerleşimleri bombalayıp Türkiye'yi suçlamaya hazırlanıyor