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Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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Türkiye

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye ceza

İçişleri Bakanlığı, "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.

Enes Kaplan   | 11.04.2020
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye ceza

Ankara

İçişleri Bakanlığı, 31 ilde vatandaşların neredeyse tamamının sokağa çıkma yasağına uyduğunu, bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye ise adli ya da idari işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde dün gece saat 00.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağının başladığı ve yarın gece saat 00.00'a kadar devam edeceği hatırlatıldı. 

Yasak kapsamında 31 ildeki vatandaşların mağdur olmaması için ekmek gibi zorunlu ihtiyaçların valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan vefa sosyal destek grupları, yerel yönetimler, muhtarlar ve fırın esnafı vasıtasıyla karşılandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. 

Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nin ilgili kanun maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirilmiştir." 

Vatandaşlarımıza, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz."

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