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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 29 bin 48 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "8-15 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 29 bin 48 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı" denildi.

Sertaç Bulur   | 15.02.2021
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 29 bin 48 kişi hakkında işlem yapıldı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığı, 8-15 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 29 bin 48 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı belirtilen açıklamada, karara uymayanlar hakkında ise idari ya da adli işlem yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"8 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 12 Şubat Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 15 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 29 bin 48 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır."

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