Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele Kurban Bayramı'nda da kesintisiz sürecek
Göç İdaresi Başkanlığı, Kurban Bayramı'nda düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 1612 personelin 270 Mobil Göç Noktası aracı ile görev başında olacağını bildirdi.
Ankara
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin, Kurban Bayramı tatilinde de kesintisiz sürdüğü belirtilerek, "81 ilimizde 1612 personelimiz, 270 Mobil Göç Noktası aracımızla görev başında olacak. Ülkemiz genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik gerçekleştirdiğimiz denetimlerde tespit edilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri derhal başlatılıyor." ifadeleri kullanıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada Türkiye'nin göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunduğuna dikkat çekildi.
Göç yönetiminin, düzenli göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş, entegre sınır yönetimi, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, insan ticaretiyle mücadele dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla ele alındığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.