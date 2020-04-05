Sivas'ta koronavirüs tedavisi gören 19 hasta alkışlarla taburcu edildi
Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan 19 hastanın tedavisi tamamlandı.
Sivas
Tedavi süreçleri sona eren hastalardan bazıları, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Bu anlar cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.
Görüntüde bir sağlık çalışanının, "Hatice teyze maskeni takar mısın?" demesinin ardından tedavisi tamamlanan hasta odasından dışarı çıkıyor.
Sağlık çalışanının taburcu edildiğini söylemesinin ardından diğer sağlık çalışanları hastayı alkışlarla uğurluyor.
Taburcu edilen 19 hastanın, 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacakları öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.