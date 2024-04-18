Sivas'ta kepçe operatörü kazı yaparken tanksavar mühimmatı buldu
Sivas'ta kazı yapan kepçe operatörü tarafından bulunan tanksavar roketi imha edilecek.
Sivas
Orman İşletme Müdürlüğünde kepçe operatörü olarak çalışan A.K, Tavra Deresi mevkisinde kazı yaptığı sırada bulduğu mühimmatı müdürlüğe getirdi.
Bilgi verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne bomba imha ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, müdürlükte personeli tahliye etti.
Yapılan incelemede boş tanksavar eğitim roketi olduğu tespit edilen mühimmat, bomba imha ekiplerince farklı bir yerde imhasını yapılmak üzere bölgeden götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.