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Dünya

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 3 bomba etkisiz hale getirildi

Almanya'nın Köln kentinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış 3 bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Mesut Zeyrek  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 3 bomba etkisiz hale getirildi Fotoğraf: Kadir İlboğa - AA

Köln

Köln Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, ABD yapımı 3 bombanın imha çalışmaları esnasında tedbir amaçlı, Deutz'daki 1 kilometrekarelik alanda yaşayan 20 binden fazla kişi tahliye edildi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan en büyük tahliye operasyonu kapsamında Ren Nehri üzerindeki köprüler kapatıldı, tren seferleri iptal edildi, evlerin yanı sıra 58 otel, müze, okul, hastane, huzurevi ve bakımevi boşaltıldı.

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Uzman ekiplerin çalışması sonucu bombaların yerel saatle 19.19'da imha edildiği açıklandı.

Bombaların etkisiz hale getirilmesinin ardından kapatılan köprü ve yollar açıldı, tramvay seferleri tekrar kademeli olarak başlatıldı.

Patlamamış bombalar etkisiz hale getiriliyor

Almanya'da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor.

Bu bombalar, uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.


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