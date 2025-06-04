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Dünya

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 3 bombanın imhası için 20 bin kişi tahliye edildi

Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış 3 bombanın imha edilmesi öncesinde Deutz bölgesinde yaşayan 20 binden fazla kişi tahliye edildi.

Mesut Zeyrek  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 3 bombanın imhası için 20 bin kişi tahliye edildi Fotoğraf: Kadir İlboğa/AA

Köln

Köln Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, savaştan kalan ABD yapımı bombaların imha işlemleri için öncesinde tahliye çalışmalarına başlandı.

Deutz'daki 1 kilometrekarelik alanda yaşayan 20 binden fazla kişi önlem amaçlı tahliye edildi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan en büyük tahliye operasyonu kapsamında Ren Nehri üzerindeki köprüler kapatıldı, tren seferleri iptal edildi, evlerin yanı sıra 58 otel, müzeler, okullar, hastaneler, huzurevleri, bakımevleri boşaltıldı.

İmha işleminin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmazken, çalışmaların akşamüstü tamamlanması hedefleniyor.

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Yetkililerin bölgedeki tüm binaların boş olup olmadığını kontrol etmesi gerekirken bu kontrolün ne kadar süreceği bilinmiyor.

Köln Kamu Düzeni Dairesi Başkanı Ralf Mayer, basına yaptığı açıklamada, Köln şehir merkezinin Avrupa'nın en yoğun nüfuslu merkezi olduğunu ifade etti.

Patlamamış bombalar etkisiz hale getiriliyor

Almanya'da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor.

Bu bombalar, uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

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