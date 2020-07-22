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Şirket kuruluşlarına ilişkin imza beyannamesi esaslarında değişiklik

Şirket kuruluşlarına ilişkin yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğuna onaylatılması ve noter onaylı olarak Türkçe çevirisiyle ticaret sicil müdürlüklerine verilmesi gerekecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 22.07.2020
Şirket kuruluşlarına ilişkin imza beyannamesi esaslarında değişiklik

Ankara

Ticaret Bakanlığının Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde ticaret sicili müdürlüklerine ibrazı zorunlu imza beyannamelerinin düzenlenmesine ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı.

Buna göre, yabancı ülkede bulunan yetkili kimselerin imza beyanı, imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanmasıyla düzenlenebiliyor.

Değişiklikle, yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya 'Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi' hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisiyle ticaret sicil müdürlüklerine verilmesi zorunlu hale getirildi.

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