Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Siirt
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan ve 1003 personelin katıldığı Yıldırım-11 Herekol Operasyonu sürüyor.
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Bu kapsamda, Baykan ilçesine bağlı Tandır Dağı bölgesinde dün 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonda temas araması gerçekleştirildi.
Aramalarda, etkisiz hale getirilen teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Muş'ta teröristlere ait gıda ve yaşam malzemeleri bulundu
Muş'un Hasköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü gıda ve yaşam malzemeleri bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 15-16 Eylül'de Ortaç köyü kırsalına operasyon düzenlendi.
"Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Çapar 2020/195" adı verilen operasyonda, toprağa gömülü 500 litrelik 2 jelikanda 15 kilogram nohut, 20 kilogram makarna, 4 kilogram zeytin, 10 kilogram barbunya, 10 kilogram bulgur, 12 kilogram mercimek, 5 deterjan, 5 metrekare çapında naylon ile 2 mavi kapak jelikan ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.