Yıldırım-11 Herekol Operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında jandarma birliklerinin hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında, Bestler Dereler kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, Bestler Dereler kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonun sürdüğü belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.