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Yıldırım-11 Herekol Operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında jandarma birliklerinin hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Sertaç Bulur   | 13.09.2020
Yıldırım-11 Herekol Operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında, Bestler Dereler kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, Bestler Dereler kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonun sürdüğü belirtildi.

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