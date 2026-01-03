Şırnak'ta çocuklar kar keyfini poşet ve tepsilerle kayarak çıkardı
Şırnak'ta 5 gün süren kar yağışının ardından güneş açmasını fırsat bilen çocuklar, poşet ve tepsilerle kayarak tatilin keyfini çıkardı.
Şırnak
Kentte aralıklarla 5 gün süren kar yağışının ardından kent genelinde güneşli havayı fırsat bilen çocuklar, ellerinde naylon poşet ve tepsilerle mahalle aralarındaki yokuşlarda toplandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Aydınlıkevler Mahallesi'nde kayarak doyasıya eğlenen çocuklardan Botan Ölker, kar tatilinde arkadaşlarıyla kartopu oynayıp yokuşlardan kaydıklarını belirterek, çok eğlendiklerini söyledi.
Öte yandan kentte gece sıcaklığın sıfırın altında seyretmesi ev ve iş yerlerinde buz sarkıtları oluşturdu. Vatandaşlar araçların üstündeki karları, ev ve iş yerlerinin önünü temizledi.
Uludere ilçesinde ise dronla çekilen görüntülerde kar manzaraları ortaya çıktı.
Hilal beldesi, Bağlıca ve İnceler köylerinde güneşin açmasıyla baraj gölü ve dağların kar örtüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.