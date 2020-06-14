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Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşıma ilişkin gözaltı kararı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada paylaşım yapan kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

İbrahim Yozoğlu   | 14.06.2020
Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşıma ilişkin gözaltı kararı

Sakarya

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhine yapılan Twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin kamuoyunu aydınlatma zaruretinin hasıl olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

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