Dolar
40.70
Euro
47.35
Altın
3,352.11
ETH/USDT
4,297.30
BTC/USDT
118,949.00
BIST 100
11,003.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 14 şüpheliden 13'ü yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, haksız menfaat elde ettikleri iddiasıyla 14 belediye personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanından 13'ü gözaltına alındı.

İrem Demir  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 14 şüpheliden 13'ü yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda, soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan yolsuzluk soruşturmasında daha önce tutuklanan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in, İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı yolsuzluklarla ilgili çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, tutuklu şüpheli Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat sağlayarak kamu zararına sebep olduğuna ilişkin bulgular tespit edildi.

Şüpheli Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldığı belirlenen 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Taner Çetin'in eşi Canan Çetin ve oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ile Serkan Gürsoy gözaltına alındı.

Firari şüpheli Özer Yıldız'ı yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay, boşanma davasında "mobilya ve halı bedeli" itirazını kabul etti
Hac kaydını yenilemeyenler gelecek yıl hac kurasına katılamayacak
Temmuzda yağışlar geçen yıla göre yüzde 71 azaldı
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 48,3'e düştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklama

Benzer haberler

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 14 şüpheliden 13'ü yakalandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 14 şüpheliden 13'ü yakalandı

Avukat Rezan Epözdemir "siyasal ve askeri casusluk" ile "FETÖ'ye yardım" suçlarından gözaltına alındı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturmalarıyla ilgili 2 iddianame daha kabul edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturmalarıyla ilgili 2 iddianame daha kabul edildi
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 24 şüpheli tutuklandı

Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 24 şüpheli tutuklandı
UCM Başsavcısı Khan'ın, İsrail soruşturması nedeniyle siyasi baskı ve tehditlerle hedef alındığı belirtildi

UCM Başsavcısı Khan'ın, İsrail soruşturması nedeniyle siyasi baskı ve tehditlerle hedef alındığı belirtildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet