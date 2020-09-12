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Şehit Yüzbaşı Mahmut Top Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Recep Bilek,İlyas Gün   | 12.09.2020
Şehit Yüzbaşı Mahmut Top Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Recep Bilek/AA

Samsun

Şehit Yüzbaşı Mahmut Top Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kızı Hilal Başak (3) bir süre askerlerin omuzunda taşındıktan sonra cenaze aracına konulan şehidin naaşına dokundu. ( Recep Bilek - Anadolu Ajansı )

Havza Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi, Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardındın Kevser Camisi'ne getirildi.

Şehidin eşi Kübra Top ve kız kardeşi, bir süre askerlerin omzunda taşınarak musalla taşına konulan ay yıldızlı bayrağa sarılı tabuta sarıldı.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cenaze namazının ardından şehidin tabutuna omuz verdi.

Şehidin çocukları Hilal Başak (3) ve Gökhan Korkut (2) bir süre askerlerin omuzunda taşındıktan sonra cenaze aracına konulan tabuta dokundu.

Şehidin annesi Mevlüde ve babası Şevket Top'u yakınları teskin etmeye çalıştı.

Törene şehidin yakınları ile Samsun Valisi Zülküf Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilleri, diğer protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top şehit olmuştu.

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