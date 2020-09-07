Euro
8.82
Dolar
7.46
BIST 100
1,093.76
Altın
1,930.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
logo
Türkiye

Şehit Uzman Onbaşı Serdar Aslan Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Aslan'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Mehmet Akif Parlak   | 07.09.2020
Şehit Uzman Onbaşı Serdar Aslan Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak / AA

Gaziantep

Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Gece saatlerinde kente getirilen Aslan'ın naaşı, bu sabah cenaze töreninin düzenleneceği Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Törene şehidin annesi Cemile, babası Reşat, eşi Rukiye, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile diğer ilgililer katıldı.

Tören sırasında şehidin eşi Rukiye tabuta sarılıp "Ağlamayacağım aşkım, senin için dik duracağım." diyerek gözyaşı döktü. Şehidin babası Reşat Aslan'ın da törende metanetini koruduğu gözlendi.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı öğle namazını müteakip cenaze namazının ardından şehidin naaşı Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pandemiyle ön cephede mücadele ediyorlar
'Aşının yolu uzun, maske-mesafe-hijyene tam uyum şart' uyarısı
Gazze Şeridi'nde Kovid-19 vaka sayısı bini geçti
Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Yılmaz: Ankara virüsle mücadelenin örnek alınacak şehri olmalı
Acil Tıp Asistanı Doktor Tanrıkulu: Bizim için gerçekten bir psikolojik savaş

Benzer haberler

Esed rejiminin İdlib'e saldırısında bir sivil öldü

Esed rejiminin İdlib'e saldırısında bir sivil öldü

Duygu Delen'in ölümüne ilişkin dosyaya bilimsel inceleme

Şehit Uzman Onbaşı Serdar Aslan Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın naaşı Gaziantep'e getirildi

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın naaşı Gaziantep'e getirildi
İdlib'de teröristlerin silahlı saldırısında yaralanan asker şehit oldu

İdlib'de teröristlerin silahlı saldırısında yaralanan asker şehit oldu
Hamalı küçük Muhammed gözlerine ışık olacak yardım eli bekliyor

Hamalı küçük Muhammed gözlerine ışık olacak yardım eli bekliyor