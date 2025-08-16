Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,390.50
BTC/USDT
117,362.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor DRON - İzmir’in Konak ilçesinde bir evde çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Teknoloji

Kaza sonrasında oluşan trafik yoğunluğu "sesli dron" ile giderilecek

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "sesli dron" kullanarak ulaşım sorunu yaşanan ve yoğunluk bulunan bölgelerde trafik kazalarına daha hızlı müdahale ediyor.

Adsız Günebakan  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Kaza sonrasında oluşan trafik yoğunluğu "sesli dron" ile giderilecek Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen trafik kazalarında sesli dron kullanmaya başladı.

Lazer, gece görüş ve hoparlör gibi eklentilerle donatılan dron, tıkanan yol nedeniyle ekiplerin ulaşmakta zorluk yaşadığı olay yerine giderek, kazayı fotoğraflıyor ve rapor için gerekli ölçümleri yapıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ekipler, maddi hasarlı kazalarda gerekli bilgileri aldıktan sonra hoparlörle sürücülere seslenerek, kazanın fotoğraflandığı bilgisini veriyor ve yolun trafiğe açılması için araçların yol kenarına alınmasını istiyor.

Diğer kazalarda ise dronla bölgeden ön bilgi alınıyor ve konu ilgili birimlere aktarılıyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Zeynal Kubat, AA muhabirine, İHA Büro Amirliğiyle birlikte çalıştıklarını ve trafik denetimlerinin her safhasında dron kullandıklarını söyledi.

Bir süredir denetimlerde kırmızı ışık, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, şerit ihlalleri gibi konularda İHA kullandıklarını hatırlatan Kubat, "Şimdi dronlarla ilgili yeni bir safhaya geçerek, kazalara müdahale etmeye başladık. Özellikle trafiğin yoğun olduğu yerlerde, kaza olduğunda hemen trafik yoğunlaşmaya başlıyor. Bu yoğunluk nedeniyle ekiplerin intikal süresi uzuyor. Buna çözüm olması için dron kullanmaya başladık. Dronla kaza yerini kontrol ediyoruz, oradaki duruma bakıyoruz, görüntülerini alıyoruz. Gerekli ölçümleri yapıyoruz." diye konuştu.

"Zamandan kazanıyoruz"

Kubat, dronla elde edilen görüntüler sayesinde ambulans, itfaiye, çekici ve yol temizleme ekiplerini yönlendirebildiklerini ve müdahale süresinin kısaldığını ifade etti.

Hasarlı kazalarda ise görüntüler alındıktan sonra sürücüleri uyardıklarını anlatan Kubat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sürücüleri araçlarını güvenli alanlara çekmeleri konusunda uyarıyoruz. Böylelikle zamandan kazanıyoruz. Araçta sıkışma varsa itfaiyeyi çağırıyoruz, bir an önce müdahale ediliyor, belki orada bir can kurtarmaya yardımcı olacağız. Amacımız kazalara bir an önce ulaşmak, gerekli müdahaleleri sağlamak, yolumuzu trafiğe açmak, yaralılarımız varsa bir an önce sağlık kuruluşlarına sevk etmek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yaz Kur'an kursları sona erdi
İzmir'de ulaşıma zam
Gümrük mevzuatına ilişkin bazı esaslarda düzenlemeye gidildi
Tokat'ta baraj yatağı içinde bulunan yol suların çekilmesiyle kullanılabiliyor
Türkiye, 17 Ağustos depreminden bu yana 448 bin kere sallandı

Benzer haberler

Kaza sonrasında oluşan trafik yoğunluğu "sesli dron" ile giderilecek

Kaza sonrasında oluşan trafik yoğunluğu "sesli dron" ile giderilecek

Gaziantep FK yarın Konyaspor'a konuk olacak

Gaziantep'te kurutmalık sezonunda tepeler kırmızı, mor ve yeşile büründü

Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor

Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Türkiye, Suriye'ye ihracatta 2 milyar doları aşmayı hedefliyor

Türkiye, Suriye'ye ihracatta 2 milyar doları aşmayı hedefliyor
Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona galibiyetle başladı

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona galibiyetle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet