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Şehit Uzman Çavuş Çetin Ak için Erzurum'da tören düzenlendi

Ağrı'da operasyonda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan Uzman Çavuş Çetin Ak için Erzurum'da tören düzenlendi.

Selami Küçükoğlu   | 28.08.2020
Şehit Uzman Çavuş Çetin Ak için Erzurum'da tören düzenlendi Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

Erzurum

Yıldırım-3 Şehit J. Er İbrahim Aşıkoğlu Operasyonu kapsamında 3 gün önce tespit edilen mağaradaki yaşam malzemesinin imhası esnasında şarapnel parçasının isabet etmesiyle yaralanan ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen dün şehit olan Uzman Çavuş Çetin Ak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi.

Burada düzenlenen törende şehit Ak'ın öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım dua etti. Tören mangasınca omuzlarda taşınarak askeri uçağa alınan şehit Ak'ın naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Ordu'ya gönderildi.

Törene Vali Okay Memiş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Başsavcısı Ünal Bingül ile askeri erkan ve diğer yetkililer katıldı.

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