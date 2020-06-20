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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın naaşı, memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde toprağa verildi.

İsmail Hakkı Demir   | 20.06.2020
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın naaşı, memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde toprağa verildi.

Pazarcık Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki şehit Kahya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Yukarı Pazarcık Mahallesi Hacı Ahmet Mezarlığı'na getirildi.

Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, baba Kahya'yı kolundan tutarak teskin etmeye çalıştı. Güçlükle ayakta duran şehidin yakınlarını protokol üyeleri teselli de etti.

Protokol üyeleri, şehidin annesi Fadıma ve babası Mehmet Kahya ile aileye taziyelerini iletti.

Törende fenalaşan şehidin ailesine sağlık ekipleri müdahale etti.

Baba Mehmet Kahya'nın metanetini kurduğu törende yakınları tabuta sarılarak ağıt yaktı.

"Cennette buluşuruz"

Yakınlarının desteğiyle oğlunun tabutuna sarılan anne Fadıma Kahya, "Oy ciğerim oy, yaktın ciğerim. Cennette buluşuruz" diyerek ağladı.

Son olarak oğlunun fotoğrafına bakarak elini kalbine götüren anne Kahya, "Hakkım helaldir yiğidim." diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene şehidin ailesi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'ın yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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