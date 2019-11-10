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Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Samsun'da cumhuriyet savcısı Yılmaz'ın kullandığı cip ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Recep Bilek,Yaşar Karaman   | 10.11.2019
Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı Fotoğraf: Yaşar Karaman/AA

Samsun

Terme'den Samsun yönüne giden, Samsun Adliyesinde görevli cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın kullandığı 06 NS 891 plakalı cip ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 NE 1076 plakalı otomobil, Namazlı mevkisinde çarptı.

Çarpmanın ardından alev alan cipte sıkışan Yılmaz'ın küçük kızı hayatını kaybetti.

Kazada, cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu her iki araçtaki 8 kişi yaralandı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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