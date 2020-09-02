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Şanlıurfa'da rahatsızlanan çocuk çöp kamyonuyla hastaneye yetiştirildi

Şanlıurfa'da havale geçiren küçük kız, o sırada bölgede bulunan belediyeye ait çöp kamyonuyla hastaneye yetiştirdi.

Rauf Maltaş   | 02.09.2020
Şanlıurfa'da rahatsızlanan çocuk çöp kamyonuyla hastaneye yetiştirildi

Şanlıurfa

Henüz ismi öğrenilemeyen küçük bir kız çocuğu merkez Eyyübiye ilçesindeki evlerinin önünde havale geçirdi.

O esnada bölgede kamyonla çöp toplayan Eyyübiye Belediyesi işçileri, annenin yardım çığlığını duyunca evin önüne koştu.

Durumu anladıktan sonra zaman kaybının tehlike oluşturabileceğini düşünen işçiler, küçük kızı ve annesini çöp kamyonuyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Annesinin kucağında acil servise götürülen küçük kız, tedaviye alındı.

Kamyon şoförü Eyyüp Yıldız, sadece vatandaşlık görevini yerine getirmek istediklerini söyledi.

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