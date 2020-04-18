Euro
7.53
Dolar
6.93
BIST 100
98,398.81
Altın
1,681.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Sağlık Bakanı Koca, Sancaktepe'de hizmete açılacak hastanenin inşaat alanını inceledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de hizmete açılması planlanan hastanenin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Elif Küçük   | 18.04.2020
Sağlık Bakanı Koca, Sancaktepe'de hizmete açılacak hastanenin inşaat alanını inceledi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar / AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılacağını duyurduğu Sancaktepe'deki bin yataklı hastanenin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 

Bakan Koca da ilçenin Sarıgazi Mahallesi'nde bulunan inşaat alanına gelerek, yapımı devam eden hastanenin proje çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnşaat sahasında çalışmalarını aralıksız sürdüren işçilerle de selamlaşan Koca, hastanenin örnek odasını da gezdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Müslüman Alimler Birliği: Kovid-19 salgını, oruç tutmaya engel değil
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 37 bin 86'a yükseldi
İmmün plazma tedavisi uygulanan 3 koronavirüs hastasında umut veren gelişme
İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 15 bin 464'e yükseldi
İngiltere'de huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle 7 bin 500 kişinin öldüğü öne sürüldü

Benzer haberler

'İstanbul'u her iki yakasıyla afetlere hazır hale getireceğiz'

'İstanbul'u her iki yakasıyla afetlere hazır hale getireceğiz'

Sağlık Bakanı Koca, Sancaktepe'de hizmete açılacak hastanenin inşaat alanını inceledi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

EPDK'den İstanbul'da yapılacak yeni hastanelerin inşasını hızlandıracak karar

EPDK'den İstanbul'da yapılacak yeni hastanelerin inşasını hızlandıracak karar

Sahibi yoğun bakıma alınan köpek 5 gündür hastane önünde bekliyor

Sahibi yoğun bakıma alınan köpek 5 gündür hastane önünde bekliyor
Sancaktepe'deki hastane inşaatında hummalı çalışmalar devam ediyor

Sancaktepe'deki hastane inşaatında hummalı çalışmalar devam ediyor