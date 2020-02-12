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Sağlık Bakanı Koca: 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Koca, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personelinin alınacağını bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 12.02.2020
Sağlık Bakanı Koca: 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz." bilgisini veren Koca, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak. Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir."

Bakan Koca, 2020 yılı sözleşmeli sağlık personeli alımına esas planlama çalışmalarının da bittiğini vurgulayarak, "Pozisyon ihdası ve açıktan atama izni için ilgili kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor." ifadesini kullandı.

Atamaların, vatandaşlara daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Koca, atamaların sağlık camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

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