Euro
8.25
Dolar
6.97
BIST 100
1,087.16
Altın
2,025.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Rusya'daki Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Rusya'da Kovid-19 testi pozitif çıkan ve bir süre tedavi olan tır şoförü, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Trabzon'a getirildi.

Seyit Ahmet Eksik   | 05.08.2020
Rusya'daki Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik / AA

Trabzon


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya'da yeni tip kronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süre tedavi gören 60 yaşındaki tır şoförü Kemal Yılmaz, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Trabzon'a getirilerek tedavi altına alındı.

Trabzon'dan Rusya'ya giden ve 26 Temmuz'da rahatsızlanması üzerine Rusya'nın Volgograd kentinde gittiği hastanede Kovid-19 teşhisi konularak tedavi altına alınan 60 yaşındaki tır şoförü Kemal Yılmaz'ın ailesi, tedavisinin Trabzon'da yapılması yönünde talepte bulundu.

Bunun üzerine Yılmaz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın girişimleriyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Trabzon Havalimanı'na inen uçaktan sağlık ekiplerince alınan Yılmaz, ambulansla Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Yılmaz'ın kızı Ahsen Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının Rusya'da Kovid-19 teşhisi konularak tedaviye alındığını öğrendikten sonra Dışişleri Bakanlığı ve Moskova Büyükelçiliği'yle görüştüğünü söyledi.

Babasının Türkiye'ye getirilerek tedavisinin Trabzon'da yapılmasını talep ettiklerini belirten Yılmaz, emeği geçen yetkililere ve devlet büyüklerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son 24 saatte Çin’de 27, Güney Kore’de 33 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1154, Hindistan ve Meksika'da 857'şer kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 980 bini aştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 700 bini aştı

Benzer haberler

Rusya'daki Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Rusya'daki Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1154, Hindistan ve Meksika'da 857'şer kişi öldü

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 980 bini aştı

Ankara Sağlık Müdürlüğü: İlimizde halen pandemi kontrol altındadır

Ankara Sağlık Müdürlüğü: İlimizde halen pandemi kontrol altındadır
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kovid-19 nedeniyle okulların kapatılmasına ilişkin uyarı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kovid-19 nedeniyle okulların kapatılmasına ilişkin uyarı