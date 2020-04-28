Euro
7.59
Dolar
7.00
BIST 100
101,242.80
Altın
1,699.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın başkanlığında video konferans ile gerçekleştirilen 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, "adım adım işe dönüş" için yapılması gerekenler ele alındı
logo
Türkiye

Rusya'daki akciğer hastası tıp öğrencisi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu'nun ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Duygu Yener   | 28.04.2020
Rusya'daki akciğer hastası tıp öğrencisi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rusya’da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu’nu ambulans uçakla ülkesine getirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya'da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı. Kendisine geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 56 bin 256’ya yükseldi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 566'ya çıktı
Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor
Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlaması nisan sonunda kaldırılıyor

Benzer haberler

Rusya'daki akciğer hastası tıp öğrencisi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Rusya'daki akciğer hastası tıp öğrencisi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Sağlık Bakanı Koca'ya mektup

Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi

Bakan Koca'dan Kovid-19 hastası babasını Türkiye'ye gönderen Leyla'ya mesaj

Bakan Koca'dan Kovid-19 hastası babasını Türkiye'ye gönderen Leyla'ya mesaj
İsveç'teki Türk hastanın kızı: Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da Türkiye

İsveç'teki Türk hastanın kızı: Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da Türkiye
Sağlık Bakanı Koca'dan 'İsveç'e geliyoruz' mesajı

Sağlık Bakanı Koca'dan 'İsveç'e geliyoruz' mesajı