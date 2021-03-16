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Portekiz'deki Lizbon Üniversitesinde öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında milli marşı okudu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Dr. Öğretim Üyesi Seniye Vural, misafir olarak görev yaptığı Lizbon Üniversitesinde öğrencilere İstiklal Marşı'nı okuttu.

Müzahim Zahid Tüzün   | 16.03.2021
Portekiz'deki Lizbon Üniversitesinde öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında milli marşı okudu

Kayseri

ERÜ Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Seniye Vural'ın katkılarıyla, misafir öğretim üyesi olarak görev yaptığı Portekiz'deki Lizbon Üniversitesinde öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla milli marşı seslendirdi.

Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuduğu ve sosyal medyada paylaşılan videonun başında, "Lizbon Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, İstiklal Savaşı şehitlerimiz ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy anısına" yazısı yer aldı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

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