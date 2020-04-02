Polis çağırarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı
İstanbul'da evinden çıkamayan 66 yaşındaki Sezer, çağırdığı polislerin yardımıyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bin lira destekte bulundu.
İstanbul
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Silivri'de yaşayan 66 yaşındaki Mustafa Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmaya karar verdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bankaya gidemeyen Sezer, polisi aradı.
Çağrı üzerine eve giden Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumu anlatan Mustafa Sezer'in verdiği bin lirayı alıp bankadan kampanya hesabına yatırdı.
Polis ekipleri, yeniden eve giderek Sezer'e dekontu teslim etti.
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