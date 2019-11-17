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PKK/YPG'nin Akçakale saldırısında yaralanan Halil Yoğurt şehit oldu

Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Yoğurt'un cenazesi, ilçede düzenlenecek cenaze töreni sonrası toprağa verilecek.

Müslüm Etgü   | 17.11.2019
PKK/YPG'nin Akçakale saldırısında yaralanan Halil Yoğurt şehit oldu Fotoğraf: Rauf Maltaş / AA

Şanlıurfa

Barış Pınarı Harekatı devam ederken terör örgütü PKK/YPG tarafından Tel Abyad'dan Akçakale'ye atılan roket ve havan mermileri nedeniyle yaralanan Halil Yoğurt (59), tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 

Yakınları tarafından hastaneden alınan Yoğurt'un cenazesi, ilçedeki İbni Sina Camisi'ne getirildi. 

Cenaze törenine, Yoğurt'un yakınlarının yanı sıra Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Ahmet Akay ve Halil Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, 3. Hudut Alay Komutanı Albay Yaşar Kaya, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile kurum amirleri, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Cenaze, kılınan namazın ardından Yeni Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene katılanlar, sloganlarla teröre tepki gösterdi.

Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli, evli ve 9 çocuk babası Halil Yoğurt, terör örgütünün 10 Ekim'de düzenlediği saldırıda yaralanmıştı.


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