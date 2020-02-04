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Pitbull ile oklu kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin 201 lira para cezası

Manisa'nın Salihli ilçesinde pitbull cinsi iki köpekle oklu kirpi avladığı belirlenen üç kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 40 bin 201 lira para cezası verildi.

Haluk Satır   | 04.02.2020
Pitbull ile oklu kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin 201 lira para cezası

Manisa

Manisa'nın Salihli ilçesinde pitbull cinsi iki köpekle oklu kirpi avladığı belirlenen üç kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 40 bin 201 lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemerdamları Mahallesi Dedişler mevkisinde, oklu kirpi avlandığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi.

Harekete geçen ekipler, 3 kişiyi, 3 okluyu telef eden pitbull cinsi köpekleriyle birlikte suçüstü yakaladı.

Suriye uyruklu oldukları anlaşılan şüpheliler, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 21 bin 75 lira, beslenmesi yasak olan iki pitbull cinsi köpek için de 19 bin 126 lira olmak üzere toplam 40 bin 201 lira idari para cezası kesildi.

El konulan köpekler, Salihli Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

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