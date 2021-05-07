Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmatın imha edildiği görüntüleri paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında, bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi.
Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen mağara, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/z1KK9K7buP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2021
Mağaralar ile mühimmatların görüntülerine yer verilen paylaşımda, "Arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen mağara, içindeki mühimmatla kullanılamaz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.