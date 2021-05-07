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Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmatın imha edildiği görüntüleri paylaştı.

Ömer Olcay   | 07.05.2021
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında, bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Mağaralar ile mühimmatların görüntülerine yer verilen paylaşımda, "Arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen mağara, içindeki mühimmatla kullanılamaz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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