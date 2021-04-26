Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Ankara
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde "terör temizliğinin" devam ettiği belirtilerek, Mehmetçiğin bölgede PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.