Euro
9.66
Dolar
8.06
BIST 100
1,407.34
Altın
1,775.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor
logo
Türkiye

Peker'in elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 7 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheli, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 16.04.2021
Peker'in elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda, 54 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden 4'ünün dün adliyeye sevk edildiği, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan bu kişilerden Maltepe Belediyesi zabıta komiseri Hamit K. ile bir iş insanının tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 şüpheli ise gözetim merkezinde tutuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anestezi ve yatıştırıcı ilaçların teminindeki sıkıntı Brezilya sağlık sistemini tehdit ediyor
Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri Kovid-19'lu çocuk hastaların da üzerinde
'Hastalarla birlikte personel için de çok zor bir süreç'
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 217 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 milyona yükseldi

Benzer haberler

Peker'in elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi

Peker'in elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilenler sergilendi

İzmir'de FETÖ operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı

Myanmar'da güvenlik güçleri, askeri yönetim karşıtı grup liderini gözaltına aldı

Myanmar'da güvenlik güçleri, askeri yönetim karşıtı grup liderini gözaltına aldı
Fransa'da tartışmalı 'Genel Güvenlik' yasa tasarısı Senatodan sonra Ulusal Meclisten de geçti

Fransa'da tartışmalı 'Genel Güvenlik' yasa tasarısı Senatodan sonra Ulusal Meclisten de geçti
Mardin'de polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

Mardin'de polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu