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Ordu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 13 kişiye para cezası

Ordu'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirlere uymayan 13 kişiye 40 bin 950 lira para cezası verildi.

Hayati Akçay   | 25.03.2020
Ordu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 13 kişiye para cezası

Ordu

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirlere uymayanlara ağır cezalar verildiği belirtildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde, ilçenin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren ruhsatsız kıraathanede 13 şahsın bulunduğu ve alkol aldıkları tespit edildi. Koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden şahıslara, Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre kişi başına 3 bin 150 lira, toplamda ise 40 bin 950 lira idari para cezası uygulanmıştır. Tüm Dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de yaygınlaşan koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayanlara, cezai yaptırımlar uygulanmaya devam edilecek."

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