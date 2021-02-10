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Türkiye

Ocak ayında 72 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı

Geçen ay sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 72 merkezde sıcaklık rekoru kaydedildi.

Hikmet Faruk Başer   | 10.02.2021
Ocak ayında 72 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı

İstanbul

Türkiye'de geçen ay sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 72 merkezde sıcaklık rekoru kırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar ocak ayı ortalama sıcaklığı 2,7 derece olarak ölçüldü. Bu yılki ocak ayında ise havaların sıcak geçmesinden dolayı ortalama sıcaklık 5,4 dereceye yükseldi.

Ocak ayında Türkiye'nin birçok yerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Geçen ay Türkiye'nin 72 merkezinde sıcaklık uzun yıllar ortalamalarının üzerinden gerçekleşerek ekstrem (en yüksek) değerlerine ulaştı.

Geçen ay en çok ekstrem sıcaklık rekoru Cide, Sivas, Göksun, Gemerek ve Çorum'da kırıldı.

Ocak'ta Cide'de 5,3, Sivas'ta 4, Göksun'da 3,6, Gemerek'te 3,4 ve Çorum'da 3,1 derece sıcaklık farkları oluştu.







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