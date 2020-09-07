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Netflix RTÜK kararına uyarak 'Minnoşlar' filmini kataloğundan çıkardı

Netflix'in, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kararına uyarak çocuk istismarı görüntüleri içeren "Minnoşlar" adlı filmi kataloğundan çıkardığı öğrenildi.

Ferdi Türkten   | 07.09.2020
Netflix RTÜK kararına uyarak 'Minnoşlar' filmini kataloğundan çıkardı Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

RTÜK, 6112 sayılı Kanun'un "Yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez." hükmü uyarınca filmin platformun kataloğundan çıkarılması gerektiğine karar vermişti.

Alınan bilgiye göre, Netflix tebliğ edilmesinin ardından karara uyarak, filmi kataloğundan çıkardı. Film, Türkiye'de yayına girmeyecek.

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