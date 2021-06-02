Euro
10.51
Dolar
8.59
BIST 100
1,430.73
Altın
1,908.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Muş'ta tarihi olduğu değerlendirilen Meryem Ana ve Artemis figürlü heykel ele geçirildi

Muş'ta eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 heykel ele geçirildi.

İbrahim Yaldız   | 02.06.2021
Muş'ta tarihi olduğu değerlendirilen Meryem Ana ve Artemis figürlü heykel ele geçirildi

Muş

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 10 Mayıs'ta tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen Meryem ana figürlü heykel ve Artemis figürlü heykel ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 500 bin 747 oldu
Türkiye'de 7 bin 181 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca: 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler

Benzer haberler

Muş'ta tarihi olduğu değerlendirilen Meryem Ana ve Artemis figürlü heykel ele geçirildi

Muş'ta tarihi olduğu değerlendirilen Meryem Ana ve Artemis figürlü heykel ele geçirildi

Hemşire Hayat Polat: Hastalıkta etimle kemiklerim birbirinden ayrılacakmış gibi hissediyordum

Muş ve Hakkari'nin huzurlu yaylaları göçerlerin vazgeçilmezi oldu