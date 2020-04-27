Euro
7.56
Dolar
6.97
BIST 100
100,999.90
Altın
1,717.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“TOBB Nefes Kredisi Tanıtım Toplantısı”
logo
Türkiye

Muş'ta baharın müjdecisi laleler büyülüyor

Muş'ta baharın müjdecisi olan ve her sene bu dönemlerde tarlalarda doğal yetişen laleler, seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu.

Sabri Yıldırım   | 27.04.2020
Muş'ta baharın müjdecisi laleler büyülüyor Fotoğraf: Sabri Yıldırım /AA

Muş

Her yıl nisan sonuna doğru kentin farklı noktalarında çıkan laleler, dağlarda henüz erimeyen karlar ve yeşile bürünen topraklarda büyüleyici görüntüler oluşturuyor. 

Yaklaşık üç hafta ömrü olan lalelerin bulunduğu alanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasıyla en sessiz dönemini yaşıyor.

Çiftçi Haluk Dizdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl bu dönemde Karaköy yakınında açan lalelerle kırmızıya bürünen bölgeye ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. 

"Laleler, 20 Nisan'da baş gösterip 15 Mayıs'ta bitiyor"

Bu sene salgın nedeniyle kimsenin bölgeye gelmediğini belirten Dizdaroğlu, "Ziyaretçiler burada lale toplayıp fotoğraf çekerdi. Laleler, 20 Nisan'da baş gösterip 15 Mayıs'ta bitiyor. Bu yıl virüsten dolayı lale tarlaları boş kaldı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'nın Kovid-19 karnesi
Yardım çalışmalarında ihtiyaç sahibi 'yerleşik yabancılar' da unutulmuyor
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bin 806 oldu
Yerli solunum cihazının üretim hikayesi
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 23 bin 521'e çıktı

Benzer haberler

Muş'ta baharın müjdecisi laleler büyülüyor

Muş'ta baharın müjdecisi laleler büyülüyor

Kapadokya'nın 'kalbi' Narlıgöl ilkbaharda bir başka güzel

Erguvanlar İstanbul Boğazı'nı taçlandırdı

Hiyerapolis Antik Kenti gelincik çiçekleriyle bezendi

Hiyerapolis Antik Kenti gelincik çiçekleriyle bezendi
Kars'ta kar yağışı yaşamı etkiledi

Kars'ta kar yağışı yaşamı etkiledi
Jandarma zorlu coğrafyada eli kanlı terör örgütüne göz açtırmıyor

Jandarma zorlu coğrafyada eli kanlı terör örgütüne göz açtırmıyor