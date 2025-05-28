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Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam etti.

İbrahim Yaldız  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Her hafta çarşamba günü DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

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Çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, evlatlarına kavuşacakları günü umutla beklediklerini ifade etti.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, basın mensuplarına, 9 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Terör örgütü PKK ve DEM Parti'den çocuğunu isteyen Koçhan, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye sürecinden dolayı mutluyuz ve sevinçliyiz. Yeter, anne babaların ağladığı. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Ersin oğlum, gelin teslim olun. Bir an önce silahları bırakmanızı isteriz. Yeter artık kan dökülmesin. Askerimizin, polislerimizin burnu kanamasın, yavrularımızın burnu kanamasın. Gelin teslim olun yavrum."

Oğlu için eyleme katılan Naciye Sönmez Yıldız da "Terörsüz Türkiye süreci oldu, her şey güzel olacak. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu süreci çıkarttı. O da bizi düşündü. Biliyoruz bu barış olacak." dedi.

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