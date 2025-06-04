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Yaşam

Muş'ta Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı inşaatında son aşamaya gelindi

Muş'ta sahipsiz köpekleri koruma altında tutmak ve sokaklarda oluşturdukları tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla 50 dönüm alanda "Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı" inşa ediliyor.

İbrahim Yaldız  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Muş'ta Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı inşaatında son aşamaya gelindi Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Muş Valiliği İl Özel İdaresince il merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Muratgören köyünde 10 Nisan'da temeli atılan barınakta çalışmalar sürüyor.

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Yaklaşık 50 dönüm arazi üzerine kurulan barınakta ameliyathane, mama üretim tesisi, köpeklerin yaş ve türlerine göre oluşturulan 11 bölüm, gözlem odası, idari bölüm ve veteriner odası bulunuyor.

Köpek kulübeleri, yemlik ve sulukların bulunduğu barınakta aralarında veteriner hekimlerin de yer aldığı 12 personel, sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesine yönelik çalışma da yürütecek.

Yapımı büyük oranda tamamlanan ve gelecek hafta hayvan kabulüne başlanacak barınakta sahipsiz köpekler koruma altına alınacak.

Alandaki çalışmaları inceleyen Vali Avni Çakır, AA muhabirine, sahipsiz hayvanlar için bir taraftan doğal yaşam alanı inşa ederken diğer taraftan da kimliklendirme çalışması yaptıklarını söyledi.

Çakır, "İlimiz hayvancılık memleketi olduğu için köpeklerin büyük bir çoğunluğu sahipli. Sahipli hayvanları ücretsiz olarak kimliklendiriyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 3 bin 500 köpeği kimliklendirdik. Kentte 10 bin civarında bir köpek varlığımız var. Bunun 7 bini sahipli, 3 bini ise sahipsiz." dedi.

"İnşaatımız son aşamaya geldi"

Sahipsiz hayvanlara iyi bir yaşam alanı sunmak istediklerini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın saldırılara maruz kaldıklarına yönelik kamuoyuna yansıyan görüntüler oluşuyor. Bu saldırıları bertaraf etmek, vatandaşlarımızın bu konudaki endişelerini gidermek amacıyla böyle bir alan oluşturuyoruz. Barınakta bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşaatımız son aşamaya geldi. İnşallah bayram sonrasında burada hayvanların bakımına başlayacağız. Teslim alacağımız hayvanlar mutlaka veteriner kontrolünden geçecek ve kısırlaştırma işlemleri gerçekleştirilecek."

Doğal yaşam alanında mama üretim tesisinin de olacağını dile getiren Çakır, "Hem yurtlarımızda hem kurumlarımızda hem lokantalarımızda çok yoğun yemek atıkları var. Bunlar kurduğumuz ekip vasıtasıyla her gün toplanacak. Buradaki mama ünitelerine getirilip belli bir işlemden geçirildikten sonra marketlerde satılan köpek maması kalitesinde mamaya dönüştürülecek." diye konuştu.

Sahipsiz hayvanların her tür ihtiyaçlarının giderileceğini belirten Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Amacımız en geç iki ayda sahipsiz hayvanlarla alakalı Muş'ta gözle görülür bir rahatlama sağlamak. Bunu vatandaşlarımız, bütün coğrafyamızda hissedecek. İnşallah en geç iki ayda Muş'ta sahipsiz hayvanlarla alakalı sorunu kökten halledeceğiz. Çevreye verebilecek ufak bir rahatsızlık yok. Yerimizin çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Burası uzun yıllar Muş'taki sahipsiz hayvanların her tür ihtiyaçlarını giderecek şekilde düşünüldü. Bu anlamda ciddi bir ihtiyacı gidermiş olacak."

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