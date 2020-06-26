Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
114,134.50
Altın
1,761.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Muğla'daki tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

AK Parti Muğla İl Başkanı Mete, Muğla'nın turistik ilçelerinde tatil için bulunanların, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajları kullanıp, turistik ziyaretler gerçekleştirebileceğini bildirdi.

Durmuş Genç   | 26.06.2020
Muğla'daki tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Muğla'nın turistik ilçelerinde tatil için bulunanların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajları kullanıp, turistik ziyaretler gerçekleştirebileceğini bildirdi.

Mete, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşme yaptıklarını belirtti.

Mete, kentte tatil yapan ziyaretçilerin kısıtlamadan muaf tutulmasını istediklerini ifade ederek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Yaptığımız görüşme neticesinde hafta sonu gerçekleşecek YKS sınavından dolayı uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından, turizm beldelerimizdeki tesislerde konaklayan misafirlerin plajlardan yararlanmaları, müze ve ören yerleri gibi turistlik yerleri ziyaret etmeleri, tesislere geliş gidişlerini yapabilmeleri ayrıca bu tesislerde hizmet sunan turizm çalışanlarının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararı, İçişleri Bakanlığımız tarafından alınmıştır. Duyarlılıklarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya turizmcilerimiz ve tatilcilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
New York'taki Diyanet camisinde Türklere ücretsiz antikor testi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 752'ye yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'a yakalananlardan 165 bin 706 kişi iyileşti
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 678'e yükseldi

Benzer haberler

Muğla'daki tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Muğla'daki tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Turizm merkezlerinde 'kaçak yapıya' geçit verilmiyor

Normalleşmeyle kapılarını açan kaplıcalarda stres atıyorlar

65 yaş ve üzerindekiler izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek

65 yaş ve üzerindekiler izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
2 bin 500 yıldır şifa dağıtan Pamukkale misafirlerini bekliyor

2 bin 500 yıldır şifa dağıtan Pamukkale misafirlerini bekliyor
Filistin'de salgın nedeniyle durma noktasına gelen turizmin bu yıl yeniden canlanması zor görünüyor

Filistin'de salgın nedeniyle durma noktasına gelen turizmin bu yıl yeniden canlanması zor görünüyor