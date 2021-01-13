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Türkiye

MSB zorlu hava şartlarında faaliyetlerini sürdüren Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının zorlu hava şartlarında sürdürdüğü faaliyetleriyle ilgili paylaşım yaptı.

Muhammed Boztepe   | 13.01.2021
MSB zorlu hava şartlarında faaliyetlerini sürdüren Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "sevdasını vatan, vatanını namus bilen" hudut kartallarının sınırlarda göz açtırmadığı bildirildi.

Paylaşımda, Şırnak'taki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında görevli askerlerin, zorlu hava şartlarında arama-tarama faaliyetlerini sürdürdüğü fotoğraflara da yer verildi.

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