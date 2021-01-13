MSB zorlu hava şartlarında faaliyetlerini sürdüren Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının zorlu hava şartlarında sürdürdüğü faaliyetleriyle ilgili paylaşım yaptı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "sevdasını vatan, vatanını namus bilen" hudut kartallarının sınırlarda göz açtırmadığı bildirildi.
Paylaşımda, Şırnak'taki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında görevli askerlerin, zorlu hava şartlarında arama-tarama faaliyetlerini sürdürdüğü fotoğraflara da yer verildi.
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Sevdasını vatan, vatanını namus bilen hudut kartallarımız sınırlarımızda göz açtırmıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2021
Şırnak’taki 48’inci Hudut Tugay Komutanlığımızda görevli askerlerimiz, bölgede arama-tarama faaliyetlerine zorlu hava koşullarında da devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/58g7K735zZ