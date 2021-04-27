MSB: Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı
Şüphelilerden biri hakkında terör örgütü DEAŞ propagandası yapma suçundan arama kaydı bulunduğu tespit edildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan 6 kişiden birinin terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yapma suçundan arandığını bildirdi.
Akçakale/Şanlıurfa’da görevli hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 6 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü propagandası yapma suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/dy2Hi3iHOj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 27, 2021
MSB'den yapılan açıklamada, "Akçakale/Şanlıurfa'da görevli hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 6 kişi yakaladı. Yakalanan kişilerden birinin, terör örgütü DEAŞ propagandası yapma suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.