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MSB: Rasulayn'da tuzaklanan anti tank mayını etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanan anti tank mayınının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Aykut Karadağ   | 11.01.2020
MSB: Rasulayn'da tuzaklanan anti tank mayını etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanan anti tank mayınının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rasulayn'ın El Cizre köyünde YPG/PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanan anti tank mayını, bomba imha timleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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