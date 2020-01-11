MSB: Rasulayn'da tuzaklanan anti tank mayını etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanan anti tank mayınının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanan anti tank mayınının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rasulayn'ın El Cizre köyünde YPG/PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanan anti tank mayını, bomba imha timleri tarafından etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.