MSB, Komando Albay Gökeş'in Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görev yapan Piyade Komando Albay Mehmet Gökeş'in, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini açıkladı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görev yapan Piyade Komando Albay Mehmet Gökeş'in, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.